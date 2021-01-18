YEMEK KİTABI GELİYOR

Masterchef yarışmasıyla tanıdığımız ve kısa sürede tüm Türkiye'nin gönlünde yer edinen şef Ali Can Sabunsoy; dünyada açlık bitsin, virüsten kurtulalım ve Allah herkesin gönlüne göre versin dedi. Menajeri Mert Siliv'in şef'e özel olarak hazırlattığı 1,5 metre boyundaki özel tasarlanmış pasta'nın üzerinde Sabunsoy'un 2021'de yapacaklarının tüyoları yer alıyor. Tv programı hazırlığında olan Sabunsoy'un pastasında üzerinde Adanalı olduğu için mangal, sushi ustası olduğu için bir sushi seti, chef önlüğü ve chef kepi, içi dolu bir tencere ve üzerinde ali can sabunsoy ile tarifler yazılı bir yemek kitabı var. Pastadaki yemek kitabı da bu yıl kendisinden bir kitap geleceğinin habercisi oldu.



