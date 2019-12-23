Yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Karabük Köyü Mahallesi Bilim Sokak'ta bulunan Mustafa Şahin 'e ait 2 katlı evde meydana geldi. Mobilya atölyesinde çalışan Ersin Aksoy, müşterisi Mustafa Şahin'e getirdiği mutfak masasını "Tek başıma taşırım" dedikten sonra ikinci kattaki merdivenlerin başına kadar getirdi. Burada biraz mola verdikten sonra Mustafa Şahin'e "Biraz iyi değilim" diyen Ersin Aksoy, sendeleyerek 8 basamaklı merdivenlerden yuvarlandı. Başına darbe alan Ersin Aksoy, hareketsiz kaldı.

KARABÜK'te, müşterisine getirdiği yemek masasını taşırken fenalaşan Ersin Aksoy (40), 8 basamaklı merdivenden yuvarlandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aksoy'un kalp rahatsızlığının olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Müşterisine getirdiği masa sonu oldu

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