- Yemek masasında uyuyakalan Aslan bebek - Son Dakika

- Yemek masasında uyuyakalan Aslan bebek
18.11.2020 12:22
- Yemek masasında uyuyakalan Aslan bebek Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Munise ve Necati Süran çiftinin ikiz çocukları Beren ve Aslan kardeşlerden biri yemekten önce uyuyakaldı.
- Yemek masasında uyuyakalan Aslan bebek
AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Munise ve Necati Süran çiftinin ikiz çocukları Beren ve Aslan kardeşlerden biri yemekten önce uyuyakaldı.
Yemeklerinin gelmesini bekleyen ikiz kardeşlerden biri yemeği gelinceye kadar uykusuna yenik düştü. Babası ve annesinin seslenmelerine rağmen uykusunun ağır bastığı kameraya yansıdı. Yemek masasında uyuyakalan Aslan bebek izleyenleri kendine hayran bıraktı.
İkiz kardeşlerden Beren bebek bu durum karşısında kardeşine gülerek şaşkınlığını gizleyemedi.
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