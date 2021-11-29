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Yemek odasından binlerce öğrenciye İngilizce öğretiyor - Son Dakika

Yemek odasından binlerce öğrenciye İngilizce öğretiyor

29.11.2021 20:51

Yemek odasından binlerce öğrenciye İngilizce öğretiyor Pandemide öğrencilerin İngilizce derslerinden geri kaldığı düşüncesiyle evinin yemek odasını eğitim merkezi haline getiren öğretmen Muhterem Sidan, sosyal medya hesaplarından öğrencilere İngilizce eğitimi veriyor Kahramanmaraş'ta...

Yemek odasından binlerce öğrenciye İngilizce öğretiyor

Pandemide öğrencilerin İngilizce derslerinden geri kaldığı düşüncesiyle evinin yemek odasını eğitim merkezi haline getiren öğretmen Muhterem Sidan, sosyal medya hesaplarından öğrencilere İngilizce eğitimi veriyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta İngilizce öretmeni Muhterem Sidan, pandemide öğrencilerin İngilizce eğitimlerinden geri kaldığı düşüncesiyle evinin yemek odasını eğitim merkezi haline getirdi. Muhterem öğretmen sosyal medya hesaplarından öğrencilere İngilizce dersi veriyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan asker eşi İngilizce öğretmeni Muhterem Sidan'ın meslek aşkı sınır tanımıyor. Sidan, pandemi nedeniyle öğrencilerin eğitimden geri kaldığını düşünerek evinin yemek odasını çalışma odasına çevirdi. Telefonuyla çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Muhterem Sidan, özellikle ortaokulda eğitim gören öğrencilere İngilizce öğretiyor.

Sidan, "Mesleğimde 15'inci yılıma giriyorum ve Manisalıyım aslen ama Kahramanmaraş'ta yaşıyoruz. Geçen yıl pandemi sürecinde öğrencilerime ulaşma konusunda sorunlar yaşadım. Ne yapabilirim diye düşündüm ve aklıma bir kanal açmak geldi ve yemek odamı çalışma odası yapmaya karar verdim. Ortaokul seviyesindeki tüm öğrencilerime bütün konuları ünite halinde anlatmaya karar verdim. Çocuklarla sorular çözdük konular anlattık. Odama yerleştirdiğim çeşitli materyallerle beraber kelime oyunları oynamaya başladık. Cadı kılığında masal anlatımı yapmaya başladım. Çok güzel bir aileye dönüştük, 200 kişiden 5 binlere kadar takipçim oldu" dedi.

Yaptığı anlatımlarının yayın evlerinin ilgisini çektiğini ifade eden Sidan, " Ankara'da büyük bir yayın evi ile anlaştık 'Mutiş Teacher' isimli 3 tane konu anlatımlı kitabımız geliyor. Türkiye'nin her yerinden 10 yazar ile beraber, 'Writers Reunion' isimli eğitim gönüllülüğü platformu oluşturduk. Hepimiz İngilizce yeni nesil ve LGS hazırlık sorular oluşturup öğretmenlerimize yolladık. Yemek odamı eğitim merkezi haline getirdiğime herkes çok beğendi. Ama çok yorulduğumu da fark ediyorlar. Çok yorucu bir iş ancak meslek aşkı. Öğretmen bir ailenin çocuğuyum ve eşim asker olduğu için çok gezen biriyiz" diye konuştu.

Yemek odasından binlerce öğrenciye İngilizce öğretiyor
Yemek odasından binlerce öğrenciye İngilizce öğretiyor
Yemek odasından binlerce öğrenciye İngilizce öğretiyor
Yemek odasından binlerce öğrenciye İngilizce öğretiyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yemek odasından binlerce öğrenciye İngilizce öğretiyor - Son Dakika


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