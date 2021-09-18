Yemek paylaşanlarını eleştiren Bade İşçil'in yıllar önceki gönderileri ortaya çıktı

Oyuncu Bade İşçil, sosyal medyada yemek paylaşan kullanıcılar hakkında "Bakıyorsunuz orada herkes gülüyor, çok şık giyiniyor, iyi yiyor, iyi içiyor ama gerçek hayat öyle değil. Yemek resimleri paylaşmak görgüsüzlüktür. Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor." demişti.

GEÇMİŞTE YAPTIĞI YEMEK PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada gündem olan bu açıklamalarının ardından kullanıcılar, ünlü oyuncunun geçmişteki paylaşımlarına göz attı. Bade İşçil'in geçmişteki gönderilerinde çok sayıda yemek paylaşımı yaptığı görüldü.