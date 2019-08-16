Yemek pişirirken ateşe düşen kadın ağır yaralandı
1 saat önce
Siirt'te evinin bahçesinde yemek yaptığı sırada ateşe düşen kadın ağır yaralandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:36 Kaynak: İHA
'te evinin bahçesinde yemek yaptığı sırada ateşe düşen kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde evinin bahçesinde kazanda yemek pişiren Yıldız Yüztaş, baygınlık geçirdi. Baygınlık geçirmesi sonucu ateşin üzerine düşen Yüztaş, ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Afganistan'da kadınların çalıştığı ilk restoran Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı