Yemek pişirmek isterken 80 dönümlük araziyi yaktığı iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Yemek pişirmek isterken 80 dönümlük araziyi yaktığı iddia edilen şahıs tutuklandı

29.03.2022 09:29
Yemek pişirmek isterken 80 dönümlük araziyi yaktığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Efeler'in Umurlu Musluca Mahallesi Teke Deresi mevkiinde meydana gelen orman yangının ardından kolluk kuvvetleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Yangında 80 dönümlük arazi yok olurken, jandarma konuya ilişkin 1 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 47 yaşındaki H.M. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yemek pişirmek için ateş yaktığını söyleyen H.M., 80 dönümlük arazinin yanmasına sebep olurken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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5 metre yükseklikten dereye düştü 5 metre yükseklikten dereye düştü Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı

Yemek Tarifi, Umurlu, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yemek pişirmek isterken 80 dönümlük araziyi yaktığı iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemek pişirmek isterken 80 dönümlük araziyi yaktığı iddia edilen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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