Yemek sahnesi şimdiden "Efsaneler" arasındaki yerini aldı

Sadakatsiz'in dün (Çarşamba) akşam yayınlanan bölümünde eşi tarafından aldatılan Asya (Cansu Dere), kocası (Caner Cindoruk) ile onun sevgilisi Derin (Melis Sezen) ve ailesinin önünde yüzleşti; gerçekler ortaya çıktı. İzleyicinin Kanal D ekranına kilitlendiği o sahne başta olmak üzere tüm bölüm heyecanla izlenirken, Sadakatsiz reytinglerde zirveye oturdu.

REYTİNG ZİRVESİNDE!

Sadakatsiz, Total'de 10.08 izlenme oranı (reyting), 22.07 izlenme payı (share); ABC1'de 12.08 izlenme oranı, 25.13 izlenme payı ve AB'de ise 11.58 izlenme oranı, 25.60 izlenme payı ile en çok izlenen yapım olurken tüm rakiplerini geride bıraktı.

EFSANE YEMEK SAHNESİNE BİNLERCE TWEET ATILDI!

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz, sosyal medyada da yine en çok konuşulanlar arasındaydı; tüm gece dünya ve Türkiye gündeminde 1'inci sırada yer aldı. Asya'nın "Kocam beni aldatıyor" sözleriyle başlayan yemek sahnesi Derin'den yediği tokatla sonlanırken, o anlar şimdiden yerli diziler arasında en çok konuşulan, ses getiren sahne olarak yerini aldı. Sosyal medyada da "efsane" olarak nitelendirilen sahneyle ilgili binlerce tweet atıldı. Asya'ya destek içerikli paylaşımlar yağdı.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz, yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...