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Yemek sanayicileri tarım için acil önlem uyarısı yaptı
13 dakika önce
Yemek sanayicileri, koronavirüs için karantina tedbiri alınırken, tarlalarda sebze ekimi, gübre ve çapa işlemlerinin aksatılmaması için ilgili kurum ve kuruluşların acil önlem alması uyarısı yaptı.
Yemek sanayicileri, koronavirüs için karantina tedbiri alınırken, tarlalarda sebze ekimi, gübre ve çapa işlemlerinin aksatılmaması için ilgili kurum ve kuruluşların acil önlem alması uyarısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:56
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