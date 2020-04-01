Son Dakika › Ekonomi › Yemek sanayisinde iş kaybı yüzde 80’i geçti - Son Dakika Ekonomi
Yemek sanayisinde iş kaybı yüzde 80’i geçti
47 dakika önce
Virüs salgını nedeniyle yemek üreticileri de ciddi daralma yaşıyor.
Virüs salgını nedeniyle yemek üreticileri de ciddi daralma yaşıyor. Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Sedat Zincirkıran, sektörün iş hacminin yüzde 80'i geçtiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:06
Son Dakika TBMM Hastanesi'nde görevli doktorun ikinci testi pozitif çıktı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart