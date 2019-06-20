Son Dakika Haberleri: Yemek sektörüne çifte kıskaç
Son Dakika Ekonomi Haber

Yemek sektörüne çifte kıskaç

45 dakika önce

Gıda fiyatlarında yüzde 40'a varan artış ve istihdamdaki gerileme endüstriyel yemeğin tadını kaçırdı.

Yemek sektörüne çifte kıskaç, System.String[]
Gıda fiyatlarında yüzde 40'a varan artış ve istihdamdaki gerileme endüstriyel yemeğin tadını kaçırdı. İller bazında %5 ila %25 arasında küçülme yaşanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:08 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı TRT eski başspikeri Şener Mete, Şebnem Bursalı'ya sert tepki gösterdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 05:53:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemek sektörüne çifte kıskaç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]