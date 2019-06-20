Yemek sektörüne çifte kıskaç
45 dakika önce
Gıda fiyatlarında yüzde 40'a varan artış ve istihdamdaki gerileme endüstriyel yemeğin tadını kaçırdı.
Gıda fiyatlarında yüzde 40'a varan artış ve istihdamdaki gerileme endüstriyel yemeğin tadını kaçırdı. İller bazında %5 ila %25 arasında küçülme yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:08
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