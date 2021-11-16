Yemek Sepeti: Hacklendik, fidye istediler - Son Dakika

Yemeksepeti, kullanıcı veri tabanına yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirkete ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır. Yemeksepeti olarak bu tip yasadışı talepleri değerlendirmeye dahi mümkün olmadığını belirterek, konuyla ilgili tüm resmi kurumları bilgilendirdiğimizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin en büyük yemek sipariş platformlarından olan Yemeksepeti, yaklaşık 8 ay önce hacklenmiş ve kullanıcı verileri Bitcoin karşılığında satışa çıkarılmıştı. Bu olayın ardından şirketin kurucusu Nevzat Aydın, platformun kullanıcılarından özür dilemiş ve "Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm gelişmeleri yapmayı sürdürüyoruz." demişti.