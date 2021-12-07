Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi - Son Dakika

Bünyesinde barındırdığı kullanıcıların kişisel bilgilerinin hacklenmesinden dolayı bir süredir gündemden düşmeyen Yemeksepeti, bu sefer teknik arıza sebebiyle müşterilerine hizmet veremiyor.

Türkiye'de 60 bine yakın restoran iş ortağıyla hizmet veren Yemeksepeti'ne girmek isteyen kullanıcılar "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' uyarısı ile karşılaştı.