Yemeksepeti ve Banabi çalışanlarının eylemi ikinci gününde - Son Dakika

Yemeksepeti ve Banabi çalışanlarının eylemi ikinci gününde

ESKİŞEHİR - Eskişehir, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde kontak kapatan Yemeksepeti ve Banabi kuryeleri ile depo çalışanlarının eylemi devam ediyor.

Daha önce farklı firma çalışanlarının bekledikleri zammı alamadıkları gerekçesiyle yaptıkları eylemler, farklı firmalara da sıçramaya devam ediyor. Son 2 gündür başta Eskişehir, İstanbul ve İzmir olmak üzere farklı şehirlerde Yemeksepeti ve Banabi kuryeleri ile depo çalışanları iş durdurma eylemi yapıyor. Yemeksepeti ve Banabi çalışanlarının maaşlarına yapılan zam, ödeme gününden 24 saat kadar önce mail yoluyla bildirilirken, vaat edilenin altında bir oran açıklandı. Yapılan zam oranına tepki gösteren firma çalışanları da 31 Ocak akşamından itibaren eylemlerine başladı. İlk olarak 31 Ocak akşamı 20.00'dan sonra Eskişehir'de iş durduran Yemeksepeti ve Banabi çalışanları, diğer illere de emsal oldu. Eskişehir'de baş gösteren iş durdurma eyleminin peşi sıra İstanbul ve İzmir'de de kuryeler kontak kapattı. Eskişehir'de 100 kadar kurye ve depo çalışanının ardından diğer illerle birlikte yüzlerce Yemeksepeti ve Banabi personeli, istediklerini almak için mücadele veriyor.

"Bu işin hakkı 5 bin 500 lira"

Yaptıkları işin asgari ücret sevilerini hak etmediğini belirten Murat Karataş, tepkisini dile getirdi. İş arkadaşlarıyla birlikte 5 bin ile 5 bin 500 lira civarında sabit ücret beklediklerini belirten Karataş, "Bu iş 4 bin 253 liraya yapılmaz. Motosikletli kuryelik tehlikeli bir iş, bize 5 bin veya 5 bin 500 lira gibi bir para verecekler ki bu işi yapabilelim. Geçen ay zaten 5 bin 500 lira maaş aldım. Devlet bana bin 300 lira fark vermesine rağmen o farkı bile vermediler. Yaptığım mesai de aynı, götürdüğüm paket sayısı da aynı. Geçen aya kıyasla Ocak ayında verdiği çok komik bir rakam oluyor. Biz arkadaşlarla birlikte 5 bin 500 lira para istiyoruz. Bu işin hakkı 5 bin 500 lira diyoruz. Mesaimiz ve primimiz hariç" ifadelerini kullandı.

"Sistemimiz şuanda kapalı, sipariş gelmiyor"

Kendi yaptıkları işe benzer iş yapan diğer firmalarda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Mustafa Yazgan ise maaş konusunda oyalandıklarını söyledi. İş bırakma eylemleri doğrultusunda sistemin kapalı olduğunu söyleyen Yazgan, "Sistemimiz şuanda kapalı, sipariş gelmiyor. Diğer firmalar yılbaşı girmeden zam yaptı. Oralarda hiçbir ayaklanma olmadı. Yemeksepeti bizi 1 aydır bekletiyor. Zam oranları 15 Ocak'ta açıklanacak dediler. Hiç kimse açıklamadı. Ay sonu geldiğinde hala açıklanmamıştı. En sonunda bize mail yoluyla eski maaşımıza yüzde 32 zam yapacaklarını söylediler" dedi.

"Halk olarak onlara borcumuz var"

Gerek pandemi gerek kış koşullarında birçok insanın imdadına yetişen kuryelere hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini belirten DİSK Nakliyat İş Sendikası Başkanı Ali Özçelik, halktan destek istedi. Vaat edilen zammın altındaki oranı kabul etmeyen Yemeksepeti ve Banabi kuryeleri ile depo çalışanlarını desteklediklerini belirten Özçelik, "Yemeksepeti'nde yaşanan olaylar şirketin, çalışanlarının ücret politikasını korumamasından dolayı çıkıyor. Daha önceki dönemde asgari ücretin 800 ile bin lira üzerinde sabit maaşa ilave paket başına ücret veriyorlardı. Yeni asgari ücretin üstüne yüzde 30 zam yapacağız vaatleriyle düne kadar beklettiler. Daha sonra gayet lakayit şekilde ücretlerine yüzde 30 zam yapıldığını belirten mail iletiyorlar. Bu istinaden arkadaşlar kontak kapatarak tepkilerini dile getiriyorlar. Biz DİSK Nakliyat İş Sendikası olarak üyelerimizin yanındayız. Birçok insanın kapısına kadar ürünlerini götürüp bir nevi amme hizmeti de yapıyorlar. Dolayısıyla halk olarak onlara borcumuz var. Herkesten destek bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yaşam kalitemizi artırabilecek bir ücret istiyoruz"

Karşılarında muhatap olacak bir yönetici bulamadıklarını belirten Recep Başlak ise kendilerine karşı olan yaklaşımdan memnun olmadıklarını söyledi. Patrondan ziyade yönetici tavrı istediklerini ifade eden Başlak şunları söyledi:

"Biz garanti olan ve yaşam kalitemizi artırabilecek bir ücret istiyoruz. Daha farklı bir talebimiz yok zaten, olmayacakta. Biz mahalle kıyısında bir esnaf değiliz. Biz Yemeksepeti'nin Banabi'nin çalışanlarıyız. Biz bu doğrultuda yaklaşılmasını istiyoruz. Masaya oturalım dedik, biz giyer çıkarız dediler. Böyle bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. Bu yöneticinin söyleyeceği bir şey değil. Biz karşımıza gerçekten bir yönetici istiyoruz. Biz karşımızda patron istemiyoruz."

"Maaş gününden 1 gün önce zam açıklaması yapıldı"

Ocak ayı boyunca zam konusunda yetkililerin kendilerini oyaladıklarını belirten Serhat Gürcan ise "Bir aydır biz burada çalışıyor olmamıza rağmen maaş hiçbir şekilde açıklanmadı. Yani maaş gününden 1 gün önce zam açıklama yapıldı. Biz aslında buna kırıldık. Bu şartlar altında çalışmak istemiyoruz" şeklinde tepkisini dile getirdi.