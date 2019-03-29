Son Dakika Haberleri: Yemek Siparişi Götürdüğü Boş Arsada Silahlı Saldırıya Uğradı

Yemek Siparişi Götürdüğü Boş Arsada Silahlı Saldırıya Uğradı

5 dakika önce

Yemek siparişi götürdüğü boş arsada silahlı saldırıya uğradıBURSA - Telefonla yemek siparişi verilen döner ustası, siparişi götürdüğü boş arsada silahlı saldırıya uğradı.

Yemek Siparişi Götürdüğü Boş Arsada Silahlı Saldırıya Uğradı, System.String[]
Yemek siparişi götürdüğü boş arsada silahlı saldırıya uğradı

BURSA - Telefonla yemek siparişi verilen döner ustası, siparişi götürdüğü boş arsada silahlı saldırıya uğradı.
Olay,Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döner ustası Ali Eloğlutelefonla yemek siparişi aldı. Kendi dükkanında siparişleri hazırlayan Eloğlu, motosiklete binerek sipariş verilen adrese gitmek için harekete geçti. Şirinevler Mahallesi 8. Murat Sokak üzerinde bulunan boş bir arsaya gelen Eloğlu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerse silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile sağ ayağından vurulan Eloğlu, kanlar içinde yerde kaldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Eloğlu, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, boş kovan ve kan izlerine rastlandı. Eloğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis her yerde silahlı saldırganları arıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

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