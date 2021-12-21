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Yemek siparişi veren genç kız, kuryenin tacizine uğradı - Son Dakika

Yemek siparişi veren genç kız, kuryenin tacizine uğradı

21.12.2021 21:25
Yemek siparişi veren genç kız, kuryenin tacizine uğradı

Zonguldak'ta bir firmadan yemek siparişi veren genç kız, sistem üzerinden telefon numarasını öğrenen yabancı uyruklu kurye telefonla rahatsız edilmeye başlandı. Genç kız, olayı arkadaşına anlattı. Çıkan kavgada kurye darp edilirken, iki taraf da polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre genç bir kız internetten yemek siparişi verdi.

NUMARASINI SİSTEM ÜZERİNDEN ALDI

Yemek siparişi veren genç kızın telefon numarasını sistem üzerinden alan yabancı uyruklu kurye, genç kızı telefonla arayarak rahatsız etmeye başladı. Genç kız durumu erkek arkadaşı P.Ü.'ye anlattı.

CADDE KARŞILAŞTILAR KAVGA ÇIKTI

Genç kız ve erkek arkadaşı, cadde ortasında karşılaştıkları kuryeye tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan taraflara müdahale ederek gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yemek siparişi veren genç kız, kuryenin tacizine uğradı

Yemek Tarifi, Üniversite, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yemek siparişi veren genç kız, kuryenin tacizine uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemek siparişi veren genç kız, kuryenin tacizine uğradı - Son Dakika
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