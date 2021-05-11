Yemek siparişini yetiştirmek istiyordu, canından oldu - Son Dakika

Yemek siparişini yetiştirmek istiyordu, canından oldu

11.05.2021 10:21

Bolu Beşkavaklar Mahallesi'nde akşam saatlerinde, moto kurye Emrah Çınar siparişini yetiştirmeye çalışıyordu. Siparişi yetiştirmek için zamanla yarışan moto kurye, bir otomobilin önüne çıkmasıyla kazayla yaptı. Korkunç kazanın şiddetiyle yere yığılan moto kurye, olay yerinde hayatını kaybetti.

Koronas virüs salgını döneminde büyük fedakarlık yapan meslek grupları arasında yer alan moto kuryelerden kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Bolu'da dün saat 23.45 sıralarında sipariş götürmek için çıktığı yolda kaza yapan moto kurye Emrah Çınar'ın hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Bolu Beşkavaklar Mahallesi Necdet Gören Caddesi'nde yaşanan kazada, K.T idaresindeki 06 ROF 14 plakalı otomobil, moto kurye Emrah Çınar idaresindeki 14 NB 468 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kalbinin durduğu tespit edilen moto kurye Emrah Çınar, saatlerce kalp masajı yapılarak kurtarılmaya çalıştı.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİ DİNLENDİ

İlk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan moto kurye Çınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri görgü tanıklarının kazaya başka bir aracın sebebiyet verdiğini ifade etmesi üzerine bölgedeki KGYS kameraları incelemeye alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Yemek siparişini yetiştirmek için dakikalarla savaşırken can verdi
Yemek siparişini yetiştirmek için dakikalarla savaşırken can verdi
Yemek siparişini yetiştirmek için dakikalarla savaşırken can verdi
Yemek siparişini yetiştirmek istiyordu, canından oldu

Çınar, Kalp, Kaza, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yemek siparişini yetiştirmek istiyordu, canından oldu - Son Dakika


YORUMLAR (15)
  • oha be: aynısı dün başıma geldi yemek sahibi geç gelirse iade ederim dedi , bende hız yaparak yetiştirmeye çalıştım kaza yaptım yemek sahibi utanmadan arayıp yemek iptal olsun geç geldi diyor Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Hemen önlem alınmalı : Moto kuryeler inanılmaz tehlikeli hem kendileri , hem yayalar hem araçlar için ... Mekanı cennet olsun Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
  • yol: sevgili işverenler.. 4-5 km mesafedeki siparişleri birkaç dk da götürün diyerek kuryelerin hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz.. yazık günah.. Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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