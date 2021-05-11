Yemek siparişini yetiştirmek istiyordu, canından oldu - Son Dakika

Koronas virüs salgını döneminde büyük fedakarlık yapan meslek grupları arasında yer alan moto kuryelerden kaza haberleri gelmeye devam ediyor. Bolu'da dün saat 23.45 sıralarında sipariş götürmek için çıktığı yolda kaza yapan moto kurye Emrah Çınar'ın hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Bolu Beşkavaklar Mahallesi Necdet Gören Caddesi'nde yaşanan kazada, K.T idaresindeki 06 ROF 14 plakalı otomobil, moto kurye Emrah Çınar idaresindeki 14 NB 468 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kalbinin durduğu tespit edilen moto kurye Emrah Çınar, saatlerce kalp masajı yapılarak kurtarılmaya çalıştı.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADESİ DİNLENDİ

İlk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan moto kurye Çınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri görgü tanıklarının kazaya başka bir aracın sebebiyet verdiğini ifade etmesi üzerine bölgedeki KGYS kameraları incelemeye alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.