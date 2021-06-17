Yemek Ustaları, Kiraz Yaprağı sarması için yarışacak - Son Dakika

Yemek Ustaları, Kiraz Yaprağı sarması için yarışacak

Yeşilyurt Kent Konseyi ile (MAGTAD) Malatya Gastronomi ve Turizm Derneği işbirliğiyle; Yeşilyurt Mutfağının vazgeçilmez tatlarından olan Kiraz Yaprağı Sarma Köftesinin tanıtımına destek olmak adına yarışma düzenlenecek. Yarışmanın ödülleri 25 Haziran Cuma günü Çırmıktı Lezzet Caddesinde düzenlenecek törenle sahiplerine teslim edilecek.

Malatya'lı yemek ustaları, Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların yemek menüsünde yerini alması nedeniyle 'Padişah Yemeği' olarak bilinen Yeşilyurt'un tadına doyulmaz yemeklerinden Coğrafi İşaret Tescil Belgeli Kiraz Yaprağı Sarması için yarışacak. Malatya Gastronomi ve Turizm Derneği ile ortaklaşa 'Kiraz Yaprağı Sarması'Yarışması düzenleyeceklerini ifade eden Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, yarışmaya katılmak isteyenlerin başvurularını 23 Haziran 2021 Çarşamba Günü saat 16:00'a kadar Yeşilyurt Kent Konseyine yapmaları gerektiğini söyledi. Genel Sekreter Ercan, yarışmanın ödüllerini 25 Haziran Cuma Günü Çırmıktı Lezzet Caddesinde düzenlenen törenle takdim edeceklerini ifade ederken, birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye de çeyrek altının yanı sıra çeşitli hediyelerin verileceğini sözlerine ekledi.

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