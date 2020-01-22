Yemek uzmanı Sahrap Soysal'dan Afyonkarahisar Belediyesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemek uzmanı Sahrap Soysal'dan Afyonkarahisar Belediyesine ziyaret - Son Dakika

Yemek uzmanı Sahrap Soysal'dan Afyonkarahisar Belediyesine ziyaret

6 saat önce

Türk Yemekleri Uzmanı ve Yazar Sahrap Soysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Yemek uzmanı Sahrap Soysal'dan Afyonkarahisar Belediyesine ziyaret, System.String[]

Türk Yemekleri Uzmanı ve Yazar Sahrap Soysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zeybek, Afyonkarahisar'ın 2019 Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına girmesi konusunda gelinen süreç hakkında Soysal'a bilgi verdi.

Afyonkarahisar'ın Türkiye'de 3'üncü, dünyada ise 36'ncı gastronomi şehri olduğunu aktaran Zeybek, şöyle konuştu:

"Şehrimiz artık yöresel lezzetleriyle tüm dünyanın kabul ettiği tescilli bir il. Afyonkarahisar, mutfağında et ve sebze yemekleri, hamur işleri, kahvaltısı ve tatlılarıyla 99 çeşit geleneksel lezzetin bulunduğu zengin bir menüye sahiptir. Coğrafi işaretli ürünlere bakıldığında ise, sucuk, pastırma, bayat kilimi, mermer, kaymak, vişne, Patatesli ev ekmeği ve kaymaklı ekmek kadayıfı bulunmaktadır. Coğrafi işaret alınması gereken birçok ürün için de çalışmalarımız devam etmektedir."

Soysal da Afyonkarahisar'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına kabul edildiğini öğrendiğinde çok şaşırdığını ifade etti.

Afyonkarahisar'ın lezzetlerini yakından bildiğine değinen Soysal, "UNESCO'ya katılmak ve kabul edilmek çok zor bir iştir. Afyonkarahisar'da iki gün boyunca çeşitli temaslarımız olacak. Ne gibi planları olduğunu göreceğiz. Bizler yemek yazarı olarak nasıl bir katkı sunabiliriz bu konulara ilişkin görüş alışverişlerimiz olacak. En çok sevdiğimiz lezzetlerinizin başında sucuk, kaymaklı lokum, ekmek kadayıfı Patlıcan böreğiniz çullama köftenizi biliyoruz. Göce çorbanız, kabak tatlınız, çok güzel, bunları yazacağız, anlatacağız. Çok önemli bir işi kopardınız." diye konuştu.

Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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