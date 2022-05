TÜRK MUTFAĞI YAZARLARI HATIRDA VE DAMAKTA KALAN LEZZETLERİ KONUŞTU

TÜRK Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında 'Asırlardır Hem Hatırda Hem Damakta Kalan Lezzetlerimiz' konulu söyleşi düzenlendi. Yemek yazarlarının hatırda ve damakta kalan Türk mutfağı lezzetlerini konuştuğu programın ev sahibi olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Türk mutfağını tanıtım çalışmaları ülkemiz gastronomisi için yepyeni bir milat olacak dedi.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 'Asırlardır Hem Hatırda Hem Damakta Kalan Lezzetlerimiz' konulu söyleşi programı düzenlendi. Bugün Üsküdar Nevmekan Sahil'de gerçekleşen programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Türk yemek uzmanı ve yazarı Emine Beder, yemek yazarı Yıldız Öz Samaha, gastronomi öğretim görevlisi Asuman Kerkez, davetliler ve gastronomi meraklıları katıldı. Program öncesi Türk musiki dinletisi yapıldı.

Programda, 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabından tarifler, Türk mutfağının unutulmaz lezzetleri, püf noktaları konuşuldu.

TÜRK MUTFAĞINI TANITIM ÇALIŞMALARI GASTRONOMİ İÇİN YEPYENİ BİR MİLAT OLACAK

Türk Mutfağını tanıtım çalışmalarının ülkemiz gastronomisi için bir milat olacağını vurgulayan Hatice Nur Yerlikaya, Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde hayata geçen Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün şeflerimiz ve sizlerle birlikte burada İstanbul'umuzun Hanım Sultanlar beldesi Üsküdar'ımızda geçmişin görkemli saray ve konak mutfağının izlerini de süreceğiz, modern zamanların lezzetlerinin izini de... Bu eşsiz şehir semt hane hane, asırların birikimlerini de pişiriyor ocağında. Her ocakta nice aşlar, nice farklı medeniyetlerin damıtılmış özü yatıyor. Hiç şüphesiz Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan Türk mutfağını tanıtım çalışmaları ülkemiz gastronomisi için yepyeni bir milat olacak dedi.

İSTANBULUMUZUN MUTFAĞINDA TARİH VAR

Yerlikaya, Her biri ayrı bir hikaye, her biri ayrı bir tat olan zengin mutfak kültürümüzü, dost kalplerimiz, lezzet elçilerimiz ve sizlerle birlikte yeniden hatırlayalım ve paylaşalım istedik. Çünkü İstanbul'umuzun mutfağında tarih var. Anne tarifleri var. Komşuların göz hakkı var. Her misafirin bereketiyle geldiği inancı var. Hanımefendi asırlık lezzetleri çok güzel ve özel bir kitapla taçlandırdı. Biz de o asırlık tariflerin izinde tadı damakta bir sohbeti lezzet ustası şeflerimizle birlikte sizlerle paylaşmak istedik diye konuştu.

BİZİM MUTFAĞIMIZ ATIKSIZ MUTFAK

Söyleşide konuşan yemek uzmanı Emine Beder, Türk mutfağındaki çorbalar ve diğer yemeklere değinerek püf noktalarını anlattı.

Sıfır atık ve israfa değinen Beder, Bizim mutfağımız atıksız mutfak. Kullanılmayan, atılan bir ürün yoktur. Örneğin dolma için patlıcanın, kabağın içi çıkarıldığında ayrı yemek yapılır dedi.

GASTRONOMİDEN BUĞDAYI ÇIKARINCA HİÇBİR ŞEY KALMAZ

Yemek yazarı Asuman Kerkez, buğdayın ve bulgurun tarihine değinerek yemek kültüründeki yerlerini anlattı.

Tahıl ve buğdayın bu toprakların hafızası olduğunu belirten Kerkez, Gastronomiden buğdayı çıkardığınızda ne kalır Yediğiniz, ülkelerin markalaştırdığı hiçbir şey kalmayacak. Eğer bu miras bana aitse Mezopotamya'ya aitse, o zaman mutlaka bunun üzerine bir şeyler yapmalıydım. Bu yüzden bulgur ve tahıl üzerine çalışmalar yaptım ifadelerini kullandı.

Yemek yazarı Yıldız Öz Samaha ise Türk mutfağının dünyada başka bir yerinin olmadığını dile getirerek dünyayı gezdikçe bunun farkına vardığını söyledi ve her yemek kokusunun farklı olayları canlandırdığını belirtti.