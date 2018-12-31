Son Dakika Haberleri: Yemek ve Kültür, “sanat yenir mi?” sorusunun yanıtını arıyor

Yemek ve Kültür, “sanat yenir mi?” sorusunun yanıtını arıyor

10 dakika önce

Yemek ve Kültür dergisinin 55. kış sayısı ilginç konu başlıklarını bir araya getiriyor.

Yemek ve Kültür, “sanat yenir mi?” sorusunun yanıtını arıyor, System.String[]
Yemek ve Kültür dergisinin 55. kış sayısı ilginç konu başlıklarını bir araya getiriyor. Nicola Perullo yiyecek, mutfak ve sanat arasındaki ilişkiyi incelediği yazısında "Sanat yenir mi?" sorusunun yanıtlarını arıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:10 

Ekonomi
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