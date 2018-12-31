Yemek ve Kültür, “sanat yenir mi?” sorusunun yanıtını arıyor

Yemek ve Kültür dergisinin 55. kış sayısı ilginç konu başlıklarını bir araya getiriyor.

Yemek ve Kültür dergisinin 55. kış sayısı ilginç konu başlıklarını bir araya getiriyor. Nicola Perullo yiyecek, mutfak ve sanat arasındaki ilişkiyi incelediği yazısında "Sanat yenir mi?" sorusunun yanıtlarını arıyor.

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