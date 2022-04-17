YEMEK VE NEFES BORUSU BİRBİRİNE BAĞLI DOĞAN MİNİK DİAR, TÜRKİYE'DE HAYATA TUTUNDU - Son Dakika

Kosova'da dünyaya gelen 8,5 aylık Diar Ademaj, doğduğundan beri solunum yetmezliği yaşıyor, beslenemiyordu. Ülkesinde tanısı konulamayan ve durumu gittikçe kötüleşen minik Diar'ın Türkiye'de, yemek ve nefes borusu arasında bağlantı olduğu tespit edildi. Bu durumun dünyada çok nadir görüldüğünü belirten Çocuk Cerrahisi Prof. Dr. Melih Tugay, Diar'ı acilen ameliyata aldıklarını ve gerçekleştirilen zorlu ama başarılı operasyonla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Diar, doğumundan itibaren beslenme sonrası öksürük ataklarıyla nefes darlığı yaşıyordu. 2 ay yeni doğan yoğun bakımda kalan Diar, iyi olduğu söylenilerek eve gönderiliyor ancak sorunları sürekli tekrar ediyordu. Bir türlü tanısı konulamayan bebeklerinin durumunun kötüye gittiğini fark eden Ademaj ailesi sonunda, tedavi için Kosova'dan Türkiye'ye gelme kararı aldı. İstanbul'a gelir gelmez bebeğin sağlık incelemelerini yaptıklarını belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Melih Tugay, yemek borusu ile solunum borusu arasında küçük bir bağlantı olduğunu ve bunun dünyada çok nadir görülen bir durum olduğunu söyledi. Ameliyat edilen minik Diar, yaklaşık 10 gün içinde sağlığına kavuşarak beslenilebilir hale geldi.

'GÖRÜLME OLASILIĞI SADECE YÜZBİNDE 4'

Prof. Dr. Tugay, 'Özofagus atrezisi, doğuştan gelen anatomik yapısal bozukluğun çok daha nadir görülen bir şeklidir. Yemek borusu ile solunum borusu arasında bağlantı olur. Ama yemek borusu da tıkalı olduğu için bebek doğar doğmaz hiç beslenemez. Bu hastaların tanısını koymaksa kolaydır. Bu durum yaklaşık yüz bin doğumun 40-50'sinde görülür. Diar'da görülen özefagus atrezisi tipinde ise yemek ve solunum borusu arasındaki küçük bir yerde bağlantı vardı. Bu ise çok daha nadirdir. ve ozefagus atrezileri icinde yüzde 4 görünür' açıklamasını yaptı.

'BAĞLANTI YERİ BOYUNDAN GÖĞÜS KAFESİNE KADAR OLABİLİR'

Minik Diar'a solunum yolunu inceleyen endoskopi yaptıklarında akciğerlerinde problem fark ettiklerini belirten Prof. Dr. Melih Tugay, ameliyata hazır olması açısından pediatri tarafından tedavi gördüğünü söyledi. Prof. Dr. Tugay, 'Öncelikle bu bağlantının yolunun nerede olduğunu bulmamız gerekti. Çünkü bu ağızdan başlayıp mideye kadar gidiyor. Yani boyundan göğüs boşluğu, göğüs kafesi içine kadar herhangi bir yerde olabilir. Diar 8 aylık olduğu için solunum borusu çok küçük çapta. Yani bir baş parmak kadar bile değil. Bağlantıyı tespit edince ayırdık. Yemek ve soluk borusunu ayrı yerlere yerleştirdik. Ameliyat başarılı şekilde sonlandı' şeklinde konuştu.

'HER AN BOĞULUP ÖLEBİLİRDİ'

Ameliyat sonrası Diar'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Melih Tugay, ameliyatın 4'üncü gününden itibaren rahatlıkla beslenebildiğini söyledi. Kontrollere devam ettiklerini de belirten Prof. Dr. Melih Tugay, 'Ameliyat olmasaydı belki de akciğerleri giderek daha kötü hale gelip büyük hasar görecekti. Beslenme esnasında, mamanın nefes borusuna kaçmasıyla o anda boğulup ölebilirdi' dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ HİZMETTEN ÇOK MEMNUN KALDIK'

Bebeği doğduğundan beri sürekli mücadele verdiklerini belirten 27 yaşındaki anne Liridona Ademaj ise bebeğinin sürekli sorun yaşadığını ve bunların bir türlü geçmediğini söyledi. Daha iyi tedavi edilmesi için Türkiye'ye geldiklerini ifade eden Ademaj, 'Bebeğim çok fazla zorlukla mücadele etti. Ama şimdi ise durumu iyi. Artık onu elimle besleyebiliyorum. Türkiye'deki sağlık hizmetinden çok memnun kaldık. Evladımız sağlığına kavuştu, çok mutluyuz. Doktorumuza çok teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.