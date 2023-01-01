Yemek yaparken elbiseleri tutuşan yaşlı kadın yanarak can verdi

İzmir'de 97 yaşındaki Şahinaz Önem, evde yemek yapmak istedi. Mutfağa giren yaşlı kadın, yemeği yaptığı anda ocaktan parlayan alevle elbiseleri tutuşmaya başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Evden dumanların geldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde durumunun ağır olduğu belirlenen 97 yaşındaki kadın ambulans ile Kınık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.