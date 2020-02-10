Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı - Son Dakika
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Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam yemeği hazırlayan 20 yaşındaki kadın, düdüklü tencerenin patlaması sonucu hastanelik oldu.

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam yemeği hazırlayan 20 yaşındaki kadın, düdüklü tencerenin patlaması sonucu hastanelik oldu.


Olay, dün saat 16.00 sıralarında İmamlı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Akşam yemeği hazırlamak isteyen Melek Ç. (20), pişireceği çorba malzemelerini düdüklü tencereye koydu. Bir süre sonra Melek Ç., pişen yemeği ocaktan indirmek için yaklaştığı sırada düdüklü tencere henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonucu yüzünün çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Melek Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Melek Ç.'yi ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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