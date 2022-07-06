Üzerine sıçrayan kızgın yağın alev alması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı
BOLU - Bolu'da yaşayan 68 yaşındaki epilepsi hastası kadın, tüpün üzerine koyduğu tavada yemek yaparken üzerine sıçrayan kızgın yağın tutuşmasıyla alevlere teslim oldu. Feci olay sonucu hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Aktaş Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Şükran Emre (68), tüpün üzerine koyduğu tavada yemek yaparken üzerine sıçrayan kızgın yağın tutuşmasıyla alevler içinde kaldı. Kısa sürede bütün vücudunu saran alevlerden kurtulamayan Emre, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. Elbiseleri yanan kadının "İmdat" çağrısı üzerine sokak üzerinde bulunan esnaflar su bidonlarıyla Şükran Emre'nin elbiselerindeki alevleri söndürdü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Şükran Emre'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şükran Emre, Aktaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çığırtkanlar Mezarlığı'na defnedildi.
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