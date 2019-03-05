Son Dakika Haberleri: Yemek Yapmayıp, Kötü Davranmakla Suçlanan Anneye Dava

Yemek Yapmayıp, Kötü Davranmakla Suçlanan Anneye Dava

36 dakika önce

TRABZON'da, kötü davrandığı ve yemek yapmadığı gerekçesiyle A.K.'nin (14) polise şikayet ettiği annesi Hülya K. (45) hakkında, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'altsoya karşı basit yaralama' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yemek Yapmayıp, Kötü Davranmakla Suçlanan Anneye Dava, System.String[]
TRABZON'da, kötü davrandığı ve yemek yapmadığı gerekçesiyle A.K.'nin (14) polise şikayet ettiği annesi Hülya K. (45) hakkında, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'altsoya karşı basit yaralama' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hülya K., suçlamaları kabul etmezken, küçük kız, devlet korumasına alındı. 

Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan A.K., kendisine ve kardeşlerine bakmadığını, ilgisiz davrandığını, yemek yapmadığını ve kendisini dövdüğünü öne sürdüğü annesi Hülya K. hakkında polise giderek, şikayette bulundu. A.K., ifadesinde, babalarını 2015 yılında kaybettikten sonra annelerinin eve geç saatlerde geldiğini söyleyip, evdeki ihtiyaçlarının ise babaannelerince karşılandığını kaydetti. 

'TARTIŞTIK, SADECE İTTİM'

Şikayet üzerine gözaltına alınan, 3 çocuk annesi Hülya K. ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Hülya K., "Kızımdan nüfus cüzdanını istedim. Tartıştık, onu sadece ittim. O, bana saldırdı. Çocuklarım, babaannelerinden etkileniyor. Ben çocuklarıma karşılık annelik görevlerimi yapıyorum" dedi. İfadesi alınana Hülya K., serbest bırakıldı. 

DAVA AÇILDI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hülya K. hakkında, 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'altsoya karşı basit yaralama' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hülya K.'nin, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce A.K., devlet korumasına alınarak, Çocuk Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Diğer 2 çocuğun ise yaşları küçük olduğu gerekçesiyle anneyle kalması kararlaştırıldı. - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:09 Kaynak: DHA

Ortahisar, Trabzon, Güncel
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