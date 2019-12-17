Yemek yarışmasında birinci Usta oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemek yarışmasında birinci Usta oldu - Son Dakika

Yemek yarışmasında birinci Usta oldu

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor" yarışmasında Safranbolu Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Havva Nur Usta birinci oldu.

Yemek yarışmasında birinci Usta oldu, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor" yarışmasında Safranbolu Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Havva Nur Usta birinci oldu.


Batı Karadeniz Karabük Safranbolu Turizm Aşçılar Derneği (BAKASTAD) tarafından düzenlenen "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor" yemek yarışmasında Safranbolu Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Mutfak Dalı öğrencisi Havva Nur Usta "kalınca mantarlı kuskuslu safran soslu bonfile yemeği" yaptı.


Jüriden tam not alan Usta, birinci oldu. - KARABÜK

Anadolu Lisesi, Cemil Meriç, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:50 Kaynak: İHA
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