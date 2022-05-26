YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ

26.05.2022 00:25

MANİSA'nın Kula ilçesinde, lokantada yemek yedikten sonra aracının yanına giderken otomobilin çarptığı Ali Elmas (69), yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, lokantada yemek yedikten sonra aracının yanına giderken otomobilin çarptığı Ali Elmas (69), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir- Ankara D 300 karayolu Gökçeören Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden O.Y. (57) yönetimindeki 61 DY 303 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Ali Elmas'a çarptı. Kazada, yaklaşık 25 metre savrulan Elmas, yaşamını yitirdi.

Ali Elmas'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sürücü O.Y. ise ifadesi alınmak üzere Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

HESABI ÖDEMEK İÇİN ARKADA KALMIŞ

Ali Elmas'ın, arkadaşlarıyla birlikte seyahat ettiği kamyonetini bir dinlenme tesisine bırakıp yolun diğer tarafındaki lokantada yemek yedikleri, kendisinin hesabı ödemek için arkada kaldığı, yolun karşısına geçerken de kazanın yaşandığı belirtildi.

YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ
YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ
YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ
YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ
YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ
YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ
YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ
YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ
YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ
YORUMLAR
500
KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ KAZADA ÖLEN ANNE-OĞUL, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ Taziye için Mardin'e gelen aile kaza yaptı: İki kişi yanan araçta can verdi Taziye için Mardin'e gelen aile kaza yaptı: İki kişi yanan araçta can verdi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika


Son Dakika
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:34 Korkunç ayrıntı! ABD'de 19 çocuğu öldüren ilkokul saldırganı neler yapacağını Facebook paylaşımlarıyla anlatmış
23:33 Tüm gözler yarın açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
23:08 Cumhurbaşkanlığı'nda kritik kripto para toplantısı! 4 ana başlıkta düzenlemeler yolda
23:07 Ebrar Karakurt "Hazır mısınız" diyerek duyurdu! Ayakkabı numarası şaşkınlık yarattı
22:43 Karar meclisten geçti! Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 00:40:11. #1.13#
SON DAKİKA: YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement