Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti

Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti İzmir'in Bornova ilçesinde evde yemek yedikten sonra rahatsızlan Eralp K. (16), ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti, System.String[]

Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde evde yemek yedikten sonra rahatsızlan Eralp K. (16), ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eralp K.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Olay, Karacaoğlan Mahallesi 6205/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Eralp K., akşam saatlerinde evde yemek yedikten fenalaştı. Babasının müdahalesinin ardından durumun sağlık ekiplerine bildirilmesiyle Eralp K. ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından kalbi duran Eralp K.'ya dakikalarca kalp masajı yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Eralp K.'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Eralp K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, gencin spor salonuna giittiği belirledi.

Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti
Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti

Bornova, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 04:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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