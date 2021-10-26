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Yemek yemediği için babasının öldürdüğü bebeğin acılı annesine ikinci şok! Diğer çocukları esirgeme kurumuna verilmiş - Son Dakika

Yemek yemediği için babasının öldürdüğü bebeğin acılı annesine ikinci şok! Diğer çocukları esirgeme kurumuna verilmiş

26.10.2021 17:47

Gaziantep'te 1.5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz'ın yemek yemediği için babası tarafından dövülerek öldürüldüğü ev ilk kez görüntülendi. Olaydan 10 gün önce doğum yapan anne Duygu Yılmaz, kızının acı haberini refakatçı olarak kaldığı hastanede aldı. Kızının cenazesinde çocuklarının esirgeme kurumuna verildiğini öğrenen acılı anne, diğer 3 çocuğuna kavuşarak vahşetin yaşandığı eve geri gitti.

19 Ekim günü Güneykent Mahallesi'nde yaşanan olayda yaklaşık 10 gün önce doğum yapan ve ciğerinde enfeksiyon çıkan bebeğin tedavisi nedeniyle Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesi Anne Otelinde kalan 27 yaşındaki Duygu Yılmaz, öğleden sonra arayan kocasının telefonu ile çocuğunun hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Haber ile büyük bir şok yaşayan acılı anne, kızının yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından ise adeta yıkıldı. Olayın ardından gözaltına alınan baba tutuklanırken, kızının cenazesini alan Duygu Yılmaz ise büyük bir acı yaşadı.

CENAZE NAMAZINDA 5 KİŞİ SAF TUTTU

Acı haberin ardından tedavi gören 10 günlük bebeğini hastaneye bırakırken, evdeki iki çocuğunu ise komşularına emanet etti. Acılı anne Duygu Yılmaz, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan kızının cenazesini alarak, ailesinin yaşadığı Nurdağı ilçesine götürdü. Küçük kızın cenazesi, ilçede ikindi namazına müteakiben kılınan ve 5 kişinin saf tuttuğu cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İKİNCİ ŞOKU YAŞADI

Acılı anne, kızının defnedilmesinin ardından çocuğunu emanet ettiği komşularından gelen telefonla ikinci şok yaşadı. Çocuklarının durmaması nedeniyle komşularının polisi aradığını öğrenen Duygu Yılmaz, sosyal hizmetlerden gelen ekipler tarafından 2 evladının da Gaziantep Çocuk Esirgeme Kurumu'na alındığını öğrendi. Hafta sonu olması nedeniyle çocuklarını geri alma işlemini yapamayacağını öğrenen anneye, hastaneden gelen telefonla haftanın ilk iş gününde bebeğinin taburcu edileceği haberi de verildi. Pazartesi günü Nurdağı'ndan ayrılan anne Çocuk Esirgeme Kurumu'na giderek, 2 çocuğunu da geri aldı. 2 gün önce kızını mezara koyan ve ayrı kaldığı 3 yavrusuna yeniden kavuşan Duygu Yılmaz, dehşetin yaşandığı eve geri döndü.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Acılı anne, dehşetin yaşandığı evine döndüğünde ise hemen küçük kızının kıyafetleri ve oyuncaklarının bulunduğu odaya giderek, göz yaşlarına boğuldu. Yılmaz, olayın izlerinin halen durduğu evde kızı Elif Hazal'ın son kez oturduğu sandalye ile yemek masasının yanındaki kızının yatağında bulunan eşyalarına bakarak, hasret giderdi. Kızının kızının kıyafetlerini koklayan ve sarılarak göz yaşı döken anne kocası Mehmet Yılmaz'a tepki gösterdi. Acılı anne küçük kızın ölümüne yemeğin bulunduğu tavayı ve olayın izlerini temizleyerek, dışarıda beklettiği diğer 3 çocuğunu eve aldı

EKMEK NEDENİYLE KIZINI DÖVMÜŞ

Acılı anne, kızının tek suçunun ekmeği yere atması olduğunu belirterek, "Yemek hazırlamış çocuğuma. Kızım yemek yememiş. Elinde de bir parça ekmek varmış kuzumun, ekmeği sofraya atmış. Kızımın suçu bu. Çocuğa yumruk atıyor, çocuğu alıp duvara çalıyor, sen ekmeği niye attın diye. 1.5 yaşındaki sabi, daha konuşamıyor, derdini anlatamıyor" diye konuştu.

"YÜREĞİM SOĞUMAZ"

Olayın ardından kocasından hemen şikayetçi olduğunu belirten Duygu Yılmaz, cezaevindeki kocasına müebbet hapis verilmesini istedi. Acılı anne, "Sen nasıl böyle yaparsın. Sen insan değil misin? İnsan olan böyle yapamaz. Şikayetçi oldum hemen, müebbet istiyorum. Olabiliyorsa, böylesi erkekler için idam gelsin. Öldüm öldüm dirildim. Ben o yatakta yatarken, çocuğum kara toprağın altında yatıyor. O adamı hücreye atmışlar, hücre bile kendisine az. Her gün bir yerini kesseler, yüreğim yine soğumaz" şeklinde konuştu.

"OTOPSİ RAPORUNDAN SONRA İFADE DEĞİŞTİRDİ"

Kocasının kendisine açtığı telefonda ağlamaklı bir sesle, "Elif sandalyeden düştü, çabuk yetiş" dediğini belirten Duygu Yılmaz, kocasının polise verdiği ilk ifade sandalyeden düştüğünü söylediğini kaydetti. Otopsi raporuna kadar kocasının aynı ifadeyi verdiğini kaydeden Yılmaz, çocuktaki darp izlerinin ortaya çıkmasının ardından kocasının kızını dövdüğünü itiraf ettiğini belirtti. Acılı anne, kocasının otopsi raporunun ardından değiştirdiği ifadesinde ise kızını ekmeği attığı için dövdüğünü söylediğini de sözlerine ekledi.

ÇOCUKLARINA TEK BAŞINA BAKACAK

Kız mezara, kocası cezaevine giren acılı anne, 3 çocuğu ile birlikte orta kaldığını belirterek, devlet yetkililerinden ve hayır severlerden destek istedi. Tek başına çocukların bakacağını belirten Yılmaz, "Tek başına çocuklarıma bakacağım. Devletimden, hayır severlerden yardım istiyorum. 3 çocuğumla kaldım böyle, diğerinin acısı bir yana bu üçüne de bakmaya mecburum. Sesimizi duyun" diye konuştu.

Duygu Yılmaz, Yemek Tarifi, Gaziantep, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yemek yemediği için babasının öldürdüğü bebeğin acılı annesine ikinci şok! Diğer çocukları esirgeme kurumuna verilmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemek yemediği için babasının öldürdüğü bebeğin acılı annesine ikinci şok! Diğer çocukları esirgeme kurumuna verilmiş - Son Dakika
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