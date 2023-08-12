Yemek yemek için toplandılar adeta birbirlerini yediler: Sandalyeli, yumruklu taşlı kavga kamerada - Son Dakika
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Yemek yemek için toplandılar adeta birbirlerini yediler: Sandalyeli, yumruklu taşlı kavga kamerada

Son Güncelleme: 12.08.2023 09:25

Didim'de bir otel inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan yemekhane kavgası meydan savaşına döndü. Masa, sandalye, tabldot, çatal ve kaşıklar havada uçuştu. Kavga anı kameraya yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı. Polis tarafından gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

Yemek yemek için toplandılar adeta birbirlerini yediler: Sandalyeli, yumruklu taşlı kavga kamerada

Didim'de otel inşaatı yemekhanesinde işçilerin sıra kavgası meydan savaşına döndü

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde, otel inşaatında çalışan işçilerin, yemekhane kavgasında masa, sandalye, tabldot, çatal ve kaşıklar havada uçuştu. Meydan savaşına dönen kavga anbean kameraya yansıdı.

Olay, Altınkum Mahallesi'nde bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; özel bir firmaya ait büyük otel inşaatında çalışan işçiler öğlen paydosunda yemekhanede toplandı. Yemek dağıtıldığı sırada iki işçi grubu arasında tartışma çıktı. Yemek alma sırası tartışmasından çıktığı öğrenilen kavgada bir anda masa, sandalye, tabldot, çatal ve kaşıklar havada uçuştu. Yemekhanede öfkelerini alamayan taraflar dışarıda da birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çağrılan polis ekipleri tarafından yatıştırılan öfkeli kalabalıktan 5 kişi gözaltına alındı. Adeta meydan savaşına dönen kavgada kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri şaşırttı.

Polis tarafından gözaltına alınan kişilerin birbirinden şikayetçi olmaması nedeniyle gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı. Kavgadan geriye meydan savaşını andıran görüntüler kaldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Yemek yemek için toplandılar adeta birbirlerini yediler: Sandalyeli, yumruklu taşlı kavga kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemek yemek için toplandılar adeta birbirlerini yediler: Sandalyeli, yumruklu taşlı kavga kamerada - Son Dakika
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