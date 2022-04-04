YEMEK YERKEN ASTIĞI MONTUNUN CEBİNDEN 5 BİN 500 DOLARI ÇALINDI - Son Dakika
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YEMEK YERKEN ASTIĞI MONTUNUN CEBİNDEN 5 BİN 500 DOLARI ÇALINDI

04.04.2022 09:51

İSTANBUL'a fuar için gelen Somalili iş insanı Mohamed Ahmed Mubarak'ın (52) yemek yerken astığı montunun cebinden 5 bin 500 doları çalındı.

İSTANBUL'a fuar için gelen Somalili iş insanı Mohamed Ahmed Mubarak'ın (52) yemek yerken astığı montunun cebinden 5 bin 500 doları çalındı. O anlar kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 31 Mart tarihinde İstanbul Fuar Merkezinde meydana geldi. Somali'de ayakkabı firmasının sahibi olan Mohamed Ahmed Mubarak, ayakkabı fuarı için İstanbul'a geldi. Fuara katılmak için İstanbul Fuar Merkezine giden Mubarak, buradaki bir kafeye oturdu. Montunu çıkartarak karşı taraftaki boş sandalyeye asan Mubarak, yemek yedi. Yemek sonrası dışarı çıkan iş insanı montunun cebindeki 5 bin 500 doların çalındığını anladı. Hırsızlık olayı sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, karşı masada oturan iki kişinin montun cebindeki parayı çaldığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay sonrasında şikayetçi olan Mohamed Ahmed Mubarak'ın tercüman eşliğinde alınan ifadesinde, "Ben 30 Mart'ta ayakkabı fuarına katılmak için Türkiye'ye geldim. 7 Nisan'da Somali'ye döneceğim. Somali'de bir ayakkabı firmasının sahibiyim. 31 Mart'ta İstanbul Fuar Merkezi'ne geldim. Saat 13.00 sıralarında fuar merkezinde bulunan bir kafeye giderek montumu çıkardım ve masanın karşısında bulunan boş sandalyeye astım. Yemek yedikten sonra montumu sandalyeden aldım ve giyip dışarı çıktım. 5 dakika sonra montumun sol cebinde bulunan 5 bin 500 doların cebimde olmadığını gördüm. Hemen fuar güvenliğine giderek konuyu anlattım. Fuarın güvenlik kamerası görüntülerine baktığımda benim oturduğum masanın önünde bulunan iki erkek şahıstan arkası dönük olan erkek şahsın, eğilerek montun cebinden parayı alıyor. Daha sonra yanındaki şahısla birlikte hızla oradan uzaklaştıklarını izledim. Paramı çalan kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslardan davacıyım" dedi.

YEMEK YERKEN ASTIĞI MONTUNUN CEBİNDEN 5 BİN 500 DOLARI ÇALINDI
YEMEK YERKEN ASTIĞI MONTUNUN CEBİNDEN 5 BİN 500 DOLARI ÇALINDI
YEMEK YERKEN ASTIĞI MONTUNUN CEBİNDEN 5 BİN 500 DOLARI ÇALINDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YEMEK YERKEN ASTIĞI MONTUNUN CEBİNDEN 5 BİN 500 DOLARI ÇALINDI - Son Dakika


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