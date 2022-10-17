Son dakika haber: Yemek yerken kardeşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı

Son dakika haberi... Yemek yerken kardeşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı Samsun'da evinde yemek yediği sırada, kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Yemek yerken kardeşinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı SAMSUN - Samsun'da evinde yemek yediği sırada, kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Mütfühamam Sokak üzerindeki bir evde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yemek yiyen inşaat inşaat işçisi Ali S. eve gelen kardeşi inşaat işçisi Selim S.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ göğsünün altından yaralanan Ali S., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kardeş ise olaydan sonra kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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