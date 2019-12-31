Yemek yerken öldürülen gencin davası - Son Dakika
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Yemek yerken öldürülen gencin davası

7 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir restoranda yemek yiyen genci silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Yemek yerken öldürülen gencin davası, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir restoranda yemek yiyen genci silahla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, 2 Mayıs 2019 tarihinde meydana geldi. Ziyacan Dedeoğlu, bir restoranda arkadaşları ile yemek yerken, iddiaya göre Murat Çelik'in mekanı silahla basması sonucunda 5 kişi yaralanmış, Dedeoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olaydan sonra tutuklanarak cezaevine konulan Çelik'in yargılanmasına Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.


Polis, Ceyhan Adliyesinde geniş güvenlik önlemi alırken, duruşma salonuna sadece Ziyacan Dedeoğlu'nun annesi alındı. Dedeoğlu ailesini üç avukat savunurken, olaya karıştığı iddia edilen diğer sanıklar Ceyhan'da, Ziyacan Dedeoğlu'nu silahla vurarak ölümüne neden olan Murat Çelik ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile hakim karşısına çıktı.


Mahkeme heyeti savunmalarını yapan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 6 Mart 2020 tarihine erteledi. - ADANA

Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
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