Deniz kenarında yemek yemek isteyen genç tabağına kilitlenen kuşun tostunu kapması sonucu büyük şok yaşadı! O anlar gündem oldu...

Çektiği videoları sosyal medyaya yükleyen bir gencin başına gelenler, çok sayıda izlenme aldı.

DENİZ KENARINDA TOST YİYORDU

Deniz kenarında tost yemeye başlayan genç, ilk lokmasını aldıktan sonra tostu tabağa bıraktı. Tam ikinci lokmasını alacağı sırada ise hayatının en büyük şaşkınlıklarından birini yaşadı.

KUŞ GELİP ALDI

Uzaklardan gelen bir kuş, irtifasını alçalttıktan sonra direkt tabağakilitlendi ve tostu alıp kayıplara karıştı. Gencin tostun arkasından attığı çaresiz bakış ise dikkat çekti.