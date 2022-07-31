Deniz kenarında yemek yemek isteyen genç tabağına kilitlenen kuşun tostunu kapması sonucu büyük şok yaşadı! O anlar gündem oldu... - Son Dakika
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Deniz kenarında yemek yemek isteyen genç tabağına kilitlenen kuşun tostunu kapması sonucu büyük şok yaşadı! O anlar gündem oldu...

31.07.2022 16:26

Sosyal medyada gündem olan videoda deniz kenarında tost yemek isteyen bir adam, yiyeceği ağzına götürdüğü sırada büyük bir şok yaşadı. Adamın tabağında tosta kilitenen bir kuş tostu kaptığı gibi uçuşuna devam etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Çektiği videoları sosyal medyaya yükleyen bir gencin başına gelenler, çok sayıda izlenme aldı.

DENİZ KENARINDA TOST YİYORDU

Deniz kenarında tost yemeye başlayan genç, ilk lokmasını aldıktan sonra tostu tabağa bıraktı. Tam ikinci lokmasını alacağı sırada ise hayatının en büyük şaşkınlıklarından birini yaşadı.

KUŞ GELİP ALDI

Uzaklardan gelen bir kuş, irtifasını alçalttıktan sonra direkt tabağakilitlendi ve tostu alıp kayıplara karıştı. Gencin tostun arkasından attığı çaresiz bakış ise dikkat çekti.

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Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Deniz kenarında yemek yemek isteyen genç tabağına kilitlenen kuşun tostunu kapması sonucu büyük şok yaşadı! O anlar gündem oldu... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz kenarında yemek yemek isteyen genç tabağına kilitlenen kuşun tostunu kapması sonucu büyük şok yaşadı! O anlar gündem oldu... - Son Dakika
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