Yemek yiyerek binanın yıkılmasını izlediler - Son Dakika

Yemek yiyerek binanın yıkılmasını izlediler

Erzurum'da dün 5 katlı metruk bir binanın çökmesiyle hasar alan binalar boşaltılarak yıkımına başlandı.

Erzurum'da dün 5 katlı metruk bir binanın çökmesiyle hasar alan binalar boşaltılarak yıkımına başlandı. Vatandaşların yemek yiyerek binanın yıkılmasını izlemesi ise şaşkınlık oluşturdu.

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Erzurum'da dün saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Evren Paşa Mahallesi'nde İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından çevresinde bulunan bazı binalar da zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kentsel dönüşüm ekibinde görevli mühendisler çevredeki binalarda inceleme yaptı. Riskli bulunan binalar ekipler tarafından boşaltılarak yıkımına başlandı. Bazı vatandaşlar can güvenliğini hiçe sayarak yemek yiyip, binaların yıkılmasını izlediler.


"Bina yıkımı korona virüsü unutturdu"


Sabah saatleri itibariyle başlayan yıkım işlemi vatandaşlara korona virüsü unutturdu. Meraklı vatandaşların sosyal mesafeyi unutarak maskesiz şekilde yıkımı izlemesi tepki topladı.


Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri binanın etrafında ve sokağa girişlerde güvenlik önlemi aldı. - ERZURUM

Yakutiye, Erzurum, Evren, Akkuş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yemek yiyerek binanın yıkılmasını izlediler - Son Dakika
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Son Dakika

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