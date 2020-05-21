Yemekhane görevlisinin testi pozitif çıktı, 30 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, fabrika yemekhanesindeki bir personelde koronavirüs tespit edilmesi üzerine 30 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

Emet ilçesinde yaşayan ve bir fabrikanın yemekhanesinde çalışan M.G., yüksek ateş şikayetiyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. M.G. tedavi altına alınırken, aynı yemekhanede görevli 30 mesai arkadaşı için de 1 gün süreyle evde karantina uygulanmasına karar verildi.Sağlık Müdürlüğü ekipleri, filyasyon çalışmalarına başladı.