Yemekler Benden - Final - Tamer'in Yemekleri Beğenildi Mi?
1 saat önce
Yemekler Benden serimiz Tamer'in sipariş ettiği yemekler ile sona eriyor.
Yemekler Benden serimiz Tamer'in sipariş ettiği yemekler ile sona eriyor. Bakalım Tamer'in kurduğu sofra beğenilecek mi? Daha da önemlisi, serinin galibi kim olacak?
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:58 Kaynak: Youtube
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