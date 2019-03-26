Yemekler Benden - Fırat'ın Yemekleri Beğenildi Mi?
16 dakika önce
Yemekler Benden serimizin bu videosunda yemekleri Fırat ısmarlıyor.
Yemekler Benden serimizin bu videosunda yemekleri Fırat
ısmarlıyor. Bakalım arkadaşları için yaptığı yemek seçimleri ve tabii sunumu beğenilecek mi?
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:36 Kaynak: Youtube
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