Yemekler Benden - Serdar'ın Yemekleri Beğenildi Mi?
43 dakika önce
Yemekler Benden serimiz tam gaz devam ediyor.
Yemekler Benden serimiz tam gaz devam ediyor. Bu kez Serdar rakipleri için en iyi yemekleri sipariş etmeye ve tabii onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:43 Kaynak: Youtube
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