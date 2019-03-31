Yemekler Benden - Serdar'ın Yemekleri Beğenildi Mi?

Yemekler Benden serimiz tam gaz devam ediyor.

Yemekler Benden serimiz tam gaz devam ediyor. Bu kez Serdar rakipleri için en iyi yemekleri sipariş etmeye ve tabii onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışacak.

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