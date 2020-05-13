Yemekler komşular için pişecek - Son Dakika

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi, Komşun İçin Yemek Pişir Projesini hayata geçirdi. Yenişehir ilçesinde başlayan proje ile hayırsever vatandaşlar evlerinde hazırladıkları yemekleri yoksul ve dar gelirli ailelerle paylaşıyor.



Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesi, anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Komşun İçin Yemek Pişir Projesi ile hayırsever vatandaşlar, evlerinde hazırladıkları yemekleri, yoksul ve dar gelirli ailelerle paylaşıyor. Yenişehir Belediyesi Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfınca koordineli olarak yürütülen projeye ilçe sınırlarında bulunan tüm hayırsever vatandaşlar katılım sağlayabiliyor.



Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan hayırsever vatandaşların kendileri için evlerinde pişen tencereden bir sefer tası ayırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile paylaştığını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Murat Beşikci, proje ile gerek Ramazan ayı münasebetiyle gerekse korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara, hayırseverlerin ocaklarında kaynayan yemekten bir öğün yemek gönderildiğini söyledi. Kaymakam Beşikci, "Bir toplumda ne kadar çok yardımlaşma ve dayanışma varsa o kadar çok huzur, barış ve kardeşlik vardır. İlçemizde yapılan gerekli koordinasyonla ekiplerimiz her akşam hayırsever vatandaşlarımızın evlerinden sefer taslarını alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Projenin ilk gününde 20 hayırlı vatandaşımızla başladık ve bir hafta içerisinde hayırsever sayımız 80'ne çıktı. Öncelikli olarak yaşlılarımıza yönelik sürdürdüğümüz bu çalışmamızı Yenişehir Sosyal Yardımlaşma Vakfımızla birlikte ilçemizde bulunan tüm ihtiyaç sahiplerine yayacağız" dedi. - DİYARBAKIR