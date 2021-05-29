Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı

New York'ta yaşayan aktör Joe Cummings, mutfağa koyduğu yemeklerin sürekli kaybolması nedeniyle mutfağa gizli kamera koydu. Gizli kamera görüntülerini inceleyen Cummings, mutfak kapısının üstünde bulunan dolabın içinden bir kadının çıkıp yemekleri yediğini görünce büyük bir şok yaşadı.
Dolaptan çıkan kadın yemek yedikten sonra mutfaktaki kanepe üzerinde oturup televizyon izledi. Ardından mutfak lavabosunun üzerine idrarını yaptıktan sonra içinde yaşadığı dolaba geri döndü. Görüntüleri izleyen Joe, polise haber verdi.
Eve gelen polis ekipleri kadını gözaltına altına aldı. Joe, evinin en süt katta olduğunu ve kadının büyük ihtimalle yangın merdiveninden içeri girmiş olabileceğini söyledi.
Cummings, daha önce kayıp yemekler nedeniyle partneriyle tartıştığını belirtti. Cummings'in YouTube kanalından paylaştığı video binlerce kişi tarafından izlendi.
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