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Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı - Son Dakika

Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı

29.05.2021 16:05

ABD'de aktör Joe Cummings, yemeklerinin sürekli kaybolduğunu anlayınca, mutfağa gizli kamera yerleştirdi. Kaydedilen görüntüleri izleyen Cummings, bir kadının mutfak dolabından çıkarak yemek yedikten ve idrarını lavaboya yaptığını ve ardından dolaba geri girdiğini gördü. Eve gelen ekipler kadını gözaltına alırken, Cumming'in sosyal medya hesabından paylaştığı video binlerce kez izlendi.

New York'ta yaşayan aktör Joe Cummings, mutfağa koyduğu yemeklerin sürekli kaybolması nedeniyle mutfağa gizli kamera koydu. Gizli kamera görüntülerini inceleyen Cummings, mutfak kapısının üstünde bulunan dolabın içinden bir kadının çıkıp yemekleri yediğini görünce büyük bir şok yaşadı.

YEMEK YEDİKTEN SONRA KANEPEYE OTURUP TELEVİZYON İZLEDİ

Dolaptan çıkan kadın yemek yedikten sonra mutfaktaki kanepe üzerinde oturup televizyon izledi. Ardından mutfak lavabosunun üzerine idrarını yaptıktan sonra içinde yaşadığı dolaba geri döndü. Görüntüleri izleyen Joe, polise haber verdi.

EKİPLERE HABER VERDİ

Eve gelen polis ekipleri kadını gözaltına altına aldı. Joe, evinin en süt katta olduğunu ve kadının büyük ihtimalle yangın merdiveninden içeri girmiş olabileceğini söyledi.

KAYIP YEMEKLER NEDENİYLE PARTNERİYLE TARTIŞMIŞ

Cummings, daha önce kayıp yemekler nedeniyle partneriyle tartıştığını belirtti. Cummings'in YouTube kanalından paylaştığı video binlerce kişi tarafından izlendi.

Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı

New York, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı - Son Dakika Dünya


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