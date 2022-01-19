Yemeksepeti, 2021'in Hızlı Ticaret Trendlerini Açıkladı - Son Dakika

2021 yılında hizmet yelpazesini genişleten ve kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında toplayan Yemeksepeti, 60 bine yakın iş ortağı restoran, 7 bine yakın iş ortağı mahalle esnafı ve yerel market zinciri ve yüzlerce Yemeksepeti Banabi hizmet noktasıyla 27 milyonu aşkın kullanıcısına hizmet veriyor.Bir diğer deyişle Yemeksepeti bugün Portekiz ve Hollanda gibi pek çok ülkenin nüfusundan daha kalabalık bir kullanıcı ağının anlık ihtiyaçlarına yanıt sunuyor.

Hizmet ağı ile birlikte Yemeksepeti Ailesi de hızla büyüyor. Son dönemde 7 bini aşkın yeni işe alım gerçekleştiren Yemeksepeti, 2021'i yaklaşık 10 bin kişilik bir ekiple tamamladı.

Yılın lezzet yıldızları

2021 yılında en çok sipariş verilen Yemeksepeti lezzetleri, Adana dürüm, lahmacun ve döner dürüm oldu. Tek seferde en çok sipariş verilen lezzet, 300 adet ile çiğ köfte dürüm oldu.

Bu dönemde meze siparişleri 4,5 katına, kahve siparişleri 2,5 katına, dondurma siparişleri ise 2 katına çıktı. Kahvaltı mutfağında ise %73 sipariş artışı yaşandı.

En yüksek sepet tutarı 6.250 TL'ye ulaştı ve yılın en çok sipariş veren kullanıcısı ise bir sene içinde tam 2.047 kez Yemeksepeti'ni tercih etmiş oldu.

Yemeksepeti Banabi ile en çok tercih edilen market ürünleri arasında simit, çikolata ve soda yer aldı. 2021 yılında hayata geçen Yemeksepeti Mahalle aracılığıyla ise yerli esnaf en çok havuç, muz ve kıyma siparişleri aldı.

Yemeksepeti bu dönemde 15 milyon yorum, 94 milyon puanlama ile kullanıcılarının interaktif katılımıyla büyümesini sürdürdü.

Bu sene de sepetler indirimle doldu

2021 yılında Yemeksepeti, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle'nin sunduğu indirimlerle kullanıcılar, 1,1 milyar TL tasarruf etti.

H-ticaret kullanıcıları, sürdürülebilir tercihler yapmaya özen gösteriyor

Günümüz tüketicileri için alışveriş yaparken çevresel ve toplumsal sorumluluğu dikkate almak önem taşıyor. Bunun bir yansıması olarak 2021 yılında Yemeksepeti'nin iş ortağı olan sivil toplum örgütlerine, 60 binden fazla kullanıcı tarafından 150 binden fazla kez bağış yapıldı.

Diğer yandan, her üç Yemeksepeti kullanıcısından biri, siparişlerinde "Yeşili Koruyalım" seçeneğini işaretleyerek, siparişlerinin yanında plastik çatal, bıçak ve peçete kağıt istemedi ve böylece 61 ton plastiğin doğaya karışmasına engel oldu.

Yemeksepeti hakkında

Hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, 2001 yılında Türkiye'nin ilk online yemek siparişi sitesi olarak kuruldu. Yemeksepeti, bugün 27 milyonu aşkın kullanıcısına 60 bin iş ortağı restoran, 7 bin iş ortağı mahalle esnafı ve yüzlerce Yemeksepeti Banabi hizmet noktasıyla hizmet veriyor. Sektör trendleri ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda hizmet yelpazesini durmadan genişleten ve kendini yenileyen Yemeksepeti hızlı ticaret sektöründeki lider konumunu sürdürüyor.

www.yemeksepeti.com