Yemeksepeti CEO'suna tepkileri sorduk! - Son Dakika
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Yemeksepeti CEO'suna tepkileri sorduk!

03.06.2022 20:38
Yemeksepeti CEO'suna tepkileri sorduk!

Yemeksepeti CEO'su Mert Baki ile platformun yeniliklerini, komisyon oranlarını, KVKK durumu gibi birçok soruyu konuştuk!

2001 yılından bu yana hayatımızda olan Yemeksepeti, alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor. Zaman içerisinde sunduğu hizmetlerin sayısını ve çeşidini artıran şirket, yemeğe ek olarak Banabi isimli servisiyle market alışverişi imkanı sunuyor. Yemeksepeti CEO'su Mert Baki ile platformun yeniliklerini, komisyon oranlarını, KVKK durumu gibi birçok soruyu konuştuk!

Yemeksepeti CEO'suna tepkileri sorduk

Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, Yemeksepeti'nin 21 yıldır kullandığı teknolojik altyapısının değiştiğini, pek çok insanın bu değişime zamanla alışacağını belirtti. Yeni geçilen altyapı çoğu ülkede test edilmiş ve iyi bir AR-GE yapılmış bir arayüz.

Diğer ülkelerde aynı altyapıyı kullanan yerlerde kullanılan yenilikler ve altyapı geliştirmeleri, yakında Yemeksepeti'nde de kullanılmaya başlanacak. Sosyala medyada bazı kişilerin "yüzde 30 komisyon alınıyor" iddiasını hatırlattığımızda Baki, dünyada en düşük ortalama olan yüzde 10'dan daha düşük bir komisyon oranına sahip olduklarını belirtti. Eğer restoranın lojistik hizmetini de şirket karşıladığında, oranların bu şekilde güncellendiğini de sözlerine ekledi.

KVKK konusunda geçmişte yaşanan sorundan sonra ortaya atılan iddialara da değinen Baki, tüm güvenlik altyapılarının iyileştirildiğini ve bağımsız denetçiler tarafından bir sorun bulunmadığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Shiftdelete

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