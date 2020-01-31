Yemeksepeti'nin yeni CSO'su Sertaç Şener oldu - Son Dakika
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Yemeksepeti'nin yeni CSO'su Sertaç Şener oldu

6 saat önce

Yemeksepeti'nde Chief Sales Officer (CSO) pozisyonuna Sertaç Şener getirildi.

Yemeksepeti'nin yeni CSO'su Sertaç Şener oldu, System.String[]

Yemeksepeti'nde Chief Sales Officer (CSO) pozisyonuna Sertaç Şener getirildi. 2000 yılından bu yana çeşitli firmaların farklı pozisyonlarında görev yapan Sertaç Şener, Ocak ayı itibarıyla Yemeksepeti'nde yeni görevine başladı.

Sertaç Şener, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılında iş hayatına başlayan Sertaç Şener; Nokia, Avea, Microsoft ve Hopi gibi şirketlerde çeşitli yurtiçi ve bölgesel üst düzey pozisyonlarda çalıştı. En son HMD Global'de Genel Müdür pozisyonunda görev yaptı.Sertaç Şener, Yemeksepeti bünyesinde bulunan tüm restoran ilişkilerinin yönetiminden ve iş ortağı restoranların performanslarının gelişmesi için alınacak aksiyonlardan sorumlu olacak.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:00 Kaynak: DHA
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