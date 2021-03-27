Yemeksepeti siber saldırıya uğradı, kullanıcı bilgileri sızdırıldı! - Son Dakika

Yemeksepeti siber saldırıya uğradı, kullanıcı bilgileri sızdırıldı!

Son Güncelleme: 27.03.2021 18:31

Espor destekçisi ve aktif sponsorlukları bulunan Yemeksepeti'nin web sitesine siber saldırıda bulunuldu. Kullanıcı bilgilerinin bir kısmı sızdırıldı!

Geçtiğimiz saatlerde gelen bilgiler doğrultusunda, Espor destekçisi ve aktif sponsorlukları bulunan Yemeksepeti'nin web sitesine siber saldırıda bulunuldu.

Yemeksepeti siber saldırıya uğradı, kullanıcı bilgileri sızdırıldı!

VCT Türkiye turnuvasının galibi olan gibi birçok takıma ve yayıncıya sponsorluğu olan ünlü şirket, üzerinden açıklamalarda bulundu. Kullanıcı verilerinin sızdırıldığını; fakat yaşanılan bu olayın arkasını bırakmayacaklarını ve en kısa sürede sorunun çözüme kavuşacağını bildirildi.

Yemeksepeti siber saldırıya uğradı, kullanıcı bilgileri sızdırıldı!

Siber saldırı sonrası açıklama yapan şirket kredi kartlarının güvende olduğunu söyledi. Sızdırılan bilgiler ise şu şekilde:

Ad - Soyad

Doğum Tarihi

Kayıtlı Telefon Numaraları

Kayıtlı E-posta Adresleri

Kayıtlı Adres Bilgileri

Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri

Tekrardan geçmiş olsun Yemeksepeti! Playerbros ekibi olarak en içten şekilde geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kaynak: Playerbros

Türkiye, Espor, Gamegar, Son Dakika

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