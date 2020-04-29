Yemeksepeti ve TOBB iş birliğiyle

Yemeksepeti, Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı "E-ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla "Kazandıran Restoran Destek Çeki" projesi ile destek veriyor.

Kampanyada kullanıcılar, "40 Öde-50 Ye", "75 Öde-100 Ye" ve "150 Öde-225 Ye" özelliklerinde 3 adet "Kazandıran Restoran Destek Çeki"nden satın alarak bu çekleri favori restoranlarında daha sonra kullanabilecek.

Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın, video konferans yöntemiyle yapılan proje tanıtım toplantısında, Yemeksepeti'nin, tüm dünyada olduğu gibi zor bir süreçten geçen Türkiye'de restoranların işlerini devam ettirebilmeleri için kullanıcılarının da katılımıyla bir kampanyayı daha hayata geçirdiğini bildirdi.

Aydın, "Kazandıran Restoran Destek Çeki ile Yemeksepeti olarak kullanıcılarımıza, semtlerindeki sevdikleri restoranları destekleyebilecekleri bir ürün sağlamış oluyoruz. Bu zor dönemi atlattıktan sonra her zaman sipariş verdiğimiz restoranlardan yeniden sipariş verebilmek için bugün destek vermemiz çok önemli. Yemeksepeti kullanıcılarını, yarın sevdikleri yemeği favori restoranlarından doya doya yiyebilmek için bugün bu restoranları desteklemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Bu zorlu dönemde restoranların masa müşterisi alamadıkları için gelirlerinin önemli oranda düştüğünü aktaran Aydın, "Restoranlarımız işlerini devam ettirebilmek için ciddi fedakarlıklara katlanıyorlar. Bu proje ile Yemeksepeti kullanıcıları, şu anda yemek siparişi versin ya da vermesin favori restoranlarından çek satın alımı yaparak bu zorlu dönemde onlara destek olabilirler. Restoranlar bu proje sayesinde daha sonra karşılığını yemekle ödeyebilecekleri bir finansman sağlıyor olacaklar." dedi.

"Mahalle restoranlarına destek verilmesi hedeflendi"

Nevzat Aydın, "Kazandıran Restoran Destek Çeki" projesi kapsamında Yemeksepeti kullanıcılarının, satın aldıkları çekler ile daha sonra bu çekler için ödedikleri bedelin daha fazlasını harcayabileceklerini bildirdi.

Aydın, devamla şunları kaydetti:

"Örneğin, müşterilerimiz bugün 40 TL ödeyerek alacakları çeki, 60 gün sonra 50 TL olarak harcayabilecek. Programda '40 Öde-50 Ye', '75 Öde-100 Ye' ve '150 Öde-225 Ye' özelliklerinde 3 adet çek çeşidi bulunuyor. Kullanıcıların bugün ödedikleri 40 TL, 75 TL veya 150 TL değerindeki çekler karşılığında satın aldıkları günü takip eden 60. günde, Cüzdan hesaplarına 50 TL, 100 TL ya da 225 TL bakiye yüklenecek ve bu bakiye, çek satın alımı yapılan restoranda Cüzdan ile ödemelerde kullanılacak ve tarih kısıtlaması olmayacak. Ayrıca, yüklenen Cüzdan bakiyesi ister tek seferde ister parça parça farklı siparişlerde kullanılabilecek.

Kazandıran Restoran Destek Çeki projesi kapsamında Yemeksepeti'nin belirli kriterler çerçevesinde belirlediği restoranlar programa katılabilecek. Kampanya kurgulanırken özellikle küçük esnafa, yani mahalle restoranlarına destek verilmesi hedeflendiği için her restoran kampanyada olmayacak."

"Bir sepette en fazla 1.000 TL değerinde çek satın alımı yapılabilecek"

Yemeksepeti CEO'su Aydın, çeklerin, menülerde restoranlar programa katıldıkça görüntülenebileceğini belirterek, belirlenen kriterleri sağlayan restoranlara Yemeksepeti'nin Portakal platformu üzerinden pop-up ekran ile teklif sunulacağını bildirdi.

Aydın, "Çek ürünleri yalnızca online kredi/banka kartı ödeme yöntemi ile ödenen siparişlerde satın alınabilecek ve aynı sepette hem çek hem yemek siparişi verilebilecek. Öte yandan, bir sepette en fazla 1.000 TL değerinde çek satın alımı yapılabilecek." dedi.

"Yemeksepeti, kampanya kapsamında komisyon almayacak"

Nevzat Aydın, Yemeksepeti'nin bu kampanya dahilinde toplanan para ya da bu bakiyelerle daha sonra verilecek siparişlerden hiçbir şekilde komisyon ya da gelir elde etmeyeceğini vurgulayarak, "Tüm bu desteklerle birlikte projenin restoranlara bir can suyu olmasını planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Yemeksepeti'ne sahip olan Delivery Hero'nun 42 ülkede operasyonlarını sürdürdüğünü aktaran Aydın, salgın sonrası siparişlerin en fazla düştüğü ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.

Aydın, "Bizim mutfak yemeklerine daha yakın oluşumuz bir parametre ama en önemli parametre bence (virüsün) yemekle geçmeyen bir şey olduğunu anlatamadık. Yani Almanya'ya bakıyorsunuz sipariş artıyor, Fransa'da artıyor, Asya'ya bakıyorsunuz artıyor ama Türkiye'de biz hakikaten bütün bir sektör olarak ciddi sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.

"Yıl sonuna kadar da 3 bin yeni istihdam sağlayacağız"

Ülke olarak el ele verilmesi gereken bir dönemden geçildiğini belirten Aydın, Yemeksepeti olarak "Biz bize yeteriz Türkiye" kampanyasına destek verdiklerini söyledi.

Aydın, "Elbette devletimize ve milletimize gerekli desteği vereceğiz. Ancak bu desteği iş hayatına da vermemiz gerekiyor ki, bu süreci atlattığımızda ekonomimiz de en kısa sürede yükselişe geçebilsin. Yemeksepeti olarak mart ayından bu yana iş ortağımız restoranlara çok farklı desteklerde bulunduk. Bunun yanında, istihdam anlamında da çalışmalar yürütüyoruz. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte dahi bu hedefimizden vazgeçmedik ve sadece 11 Mart sonrası bin kişiyi işe aldık. Yıl sonuna kadar da 3 bin yeni istihdam sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi olan Yemeksepeti'nin, 2001 yılında kurulduğunu anımsatan Aydın, şirketin bugün itibarıyla 69 ilde 30 binin üzerinde üye restoran ile 15 milyon kullanıcısına hizmet verdiğini bildirdi.

"Paket servis harcamalarını işletme sermayesi olarak restoranlarımıza vermeyi amaçlıyoruz"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da özellikle küçük esnafın bu dönemde daha fazla zorlandığına işaret ederek, Yemeksepeti'nin düzenlediği "Kazandıran Restoran Destek Çeki" projesinin restoranlar için can suyu olacağını söyledi.

TOBB olarak bu projeyi desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kampanya ile dijitalleşmeyi kullanarak koronavirüs sonrası normalleşme döneminde yapılacak paket servis harcamalarını bugün işletme sermayesi olarak restoranlarımıza vermeyi amaçlıyoruz. Bu kampanya ile kullanıcılarımıza 'yarın yiyeceğin yemeği bugün al' diye sesleniyoruz. Bugün yaklaşık yüzde 70'i TOBB üyesi olan 10 bin restoran bu kampanyadan faydalanabilecek. Restoranlarımız 10 bin ila 50 bin lira arasında finansmana bu kampanya ile ulaşabilecek. Bu kampanyanın restoranlarımızın hem nakit akışını düzeltmek hem de dijitalleşip ileride daha hızlı büyümek için fırsat olacağını inanıyoruz.

İşletmelerimizi yaşatarak, hatta güçlendirerek Kovid-19 sonrası döneme daha hazırlıklı bir şekilde girmemiz gerekiyor. Bunun için var gücümüzle çalışmaya, proje üretmeye devam edeceğiz."