Yemekte buluşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor taraftarından dostluk mesajı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor taraftarları maç öncesi yemekte bir araya gelerek "dostluk" mesajı verdi.

TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında takımlarını desteklemek için Erzurum'a gelen Bursaspor taraftarları ile ev sahibi takımın taraftaları, Yakutiye ilçesindeki Müceldili Konağı'ndaki yemek organizasyonunda buluştu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftar grubu liderlerinden Oğuzhan Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Bursaspor taraftarının bulunduğu otobüsün kaza yaptığı haberini aldıklarını söyledi.

Bursaspor taraftarlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Budak, "Bursaspor ile maziden gelen bir dostluğumuz var. Aslında dostluğu aşmış kardeşliğe dönüşen ilişkimiz var. Onların acısı bizim acımızdır. Her zaman Erzurum onların evidir ve maçlarda tabi zorlu süreç olacaktır. Bizim amacımız iki takım el ele Süper Lig'dir." diye konuştu.

Bursaspor tribün liderlerinden Enes Aydın da iki takımın renklerinin farklı ama hedeflerinin ve koşturdukları yolların aynı oluğunu belirtti.

Futbolun kardeşlik ve dostluk gerektirdiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Takımların elbette rekabet içerisinde olacağını biliyoruz. Biz rekabet içinde değiliz, her zaman dostluktan yanayız. İki takım da geçen yıl tahlisiz şekilde bir alt lige düştü. İnşallah bu sene el ele kol kola beraber Süper Lig'e çıkacağız. Bugün Erzurumspor'la zor bir maç oynayacağız. İki takım da Süper Lig'e çıkmak istiyor. Onun için inşallah iyi olan, dostluk kazanır."