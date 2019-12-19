Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 15 öğrenci öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.

Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 15 öğrenci öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Öğrenciler hastanede tedaviye alındı.

Ereğli Ören İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğle yemeğinde köfte ve patates kızartması yiyen öğrenciler, mide bulantısı şikayetinde bulundu. 15 öğrenci Ereğli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öğle verilen köfte ve patates kızartmasının tüm okullara verildiği, çocukların neden etkilendiğinin yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. Yemeklerden numune alınırken, soruşturma başlatıldı.


Zonguldak, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:43 Kaynak: DHA
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Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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