Son Dakika › Güncel › Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı(2) - Son Dakika
Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı(2)
6 saat önce
TABURCU EDİLDİLERÖğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 15 öğrenci taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:43 Kaynak: DHA
TABURCU EDİLDİLER
Öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 15 öğrenci taburcu edildi. Sağlık durumları iyi olan öğrencilerin yedikleri köfte ve patates kızartmasından mı rahatsızlandıkları yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.
Son Dakika İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum