Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı(2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı(2) - Son Dakika

Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı(2)

6 saat önce

TABURCU EDİLDİLERÖğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 15 öğrenci taburcu edildi.

Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı(2), System.String[]

TABURCU EDİLDİLER

Öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 15 öğrenci taburcu edildi. Sağlık durumları iyi olan öğrencilerin yedikleri köfte ve patates kızartmasından mı rahatsızlandıkları yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:43 Kaynak: DHA
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